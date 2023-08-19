تكثيف حملات النظافة العامة بقرى أبشواي في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع المدينة والقرى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والمخلفات حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

وتابع رئيس مركز ومدينة أبشواي أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع العامة والفرعية على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال نقل القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وإفراغ صناديق القمامة بنقاط التجميع والمقالب الوسيطة ونقلها أولا بأول إلي المقلب العمومي، تحت إشراف المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وقامت الوحدة المحلية بقرية سنرو برئاسة المهندسة شاهيناز رجب رئيس القرية، بتنفيذ عدة حملات لرفع وإزالة الأتربة من الشوارع العامة وبجوار البلدورات على جانبي الطريق السياحي ابشواي الفيوم بنطاق الوحدة المحلية بسنرو.

وفي نفس السياق تابع رئيس المركز أعمال النظافة بمناطق التطوير وكورنيش بحيرة قارون بنطاق الوحدة المحلية بقرية شكشوك بحضور المحاسب عبد الرحمن محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية شكشوك.

وخلال جولته في الوحدة المحلية بقرية النصارية وجه رئيس مركز ومدينة أبشواي برفع الاتربة ونظافة وغسيل البلدورات بالشوارع الرئيسية والطرق الرابطة بين القرى ومدينة أبشواي، وتم متابعة حملات النظافة بشوارع القرية بحضور المهندس عاشور حبشي رئيس الوحدة المحلية بقرية النصارية، بالإضافة إلى متابعة الأعمال اليومية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات على جانبي الشوارع العامة والرئيسية ومنطقة المدارس بالوحدة المحلية بقرية العجميين بحضور المهندسة هيام محمد رئيسة القرية.

مراجعة منظومة النظافة بالمناطق السياحية بشاطيء بحيرة قارون

ووجه رئيس مركز ومدينة أبشواي، رؤساء الوحدات المحلية القروية، بمراجعة منظومة النظافة وتكثيف الحملات لاستهداف جميع الشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لقرى المركز، وضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال تواجدهم بالشوارع والطرق، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية على شاطيء بحيرة قارون بنطاق مركز أبشواي، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات صباحا ومساء وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها لتنفيذ حملات النظافة بكافة قرى المركز.