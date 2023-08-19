سها جندي: المواطن المصري بالخارج مسؤولية وزارة الهجرة الرئيسية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، أن المواطن المصري بالخارج هو مسئوليتها الرئيسية وما يتطلبه هو أولوية بالنسبة لها، لافته أنها تتواصل معهم أولًا بأول على كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن وثيقة المعاش بالدولار كان مطلبًا مهمًا لعدد من المصريين بالخارج وكان من إحدى توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية أغسطس 2022.

وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وتابعت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.