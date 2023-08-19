السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

سها جندي: المواطن المصري بالخارج مسؤولية وزارة الهجرة الرئيسية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، أن المواطن المصري بالخارج هو مسئوليتها الرئيسية وما يتطلبه هو أولوية بالنسبة لها، لافته أنها تتواصل معهم أولًا بأول على كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن وثيقة المعاش بالدولار كان مطلبًا مهمًا لعدد من المصريين بالخارج وكان من إحدى توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية أغسطس 2022.

وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وتابعت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار" ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

 

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة في المعسكر القادم.. رابط التسجيل

مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".. تفاصيل

الهجرة تعلن إطلاق معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس

أبو العيش: الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشهد إنطلاقة جديدة في عهده.. وهذه مطالبنا

الرابطة المصرية بدارمشتات بألمانيا تشيد بجهود الاتحاد العام للمصريين بالخارج في دعم المغتربين

وزارة الهجرة تعتزم إطلاق المجلس الاستشاري لشباب الباحثين

درغام يجيب على تساؤلات حاملي الجوازات الكندية حول قرار استخراج الفيزا (خاص)

وزيرة الهجرة تبحث مع فهيمة النقراشي أحوال الجالية المصرية بألمانيا