احباط محاولة تهريب 3 كيلو هيروين وكوكايين وأقراص بغرب الإسكندرية

ضبط تيك واى هيروين بالاسكندرية

نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية امن الاسكندرية من ضبط عاطل حاول تهريب كميات كبيرة من اسطوانات مخدر الهيروين والكوكايين والاقراص المخدرة .

كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات يفيد وردت معلومات سرية لضباط المباحث مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم في دائرة قسم شرطة ثان العامرية، حيث تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب في مديرية أمن الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 3 كجم وكمية لمخدر الكوكايين وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسي وطبنجة وخزينة وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.