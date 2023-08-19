المنيا تتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم السبت 19 أغسطس، بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، ولم تتلقى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم اى شكاوى أو بلاغات، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بإستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وتوفير عوامل الأمن و الهدوء بمحيط لجان الإمتحانات تيسيرا على الطلاب.

ومن جانبه، أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بدأت اليوم السبت 19 وتستمر حتى 29 من أغسطس الجارى.

وتقدم اليوم لمادة اللغة العربية 1203 طلاب و 120 طالبا لمادة التربية الدينية، مشيراً إلى انه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحان الدور الثانى هذا العام بمحافظة المنيا، 10 آلاف و 175طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 11 لجنة على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، تستمر لمدة 10 أيام ، حيث تجرى غداً الأحد 20 أغسطس إمتحانات مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية .