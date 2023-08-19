وظائف شاغرة ببنك مصر ومرتبات تصل لـ8500 جنيه

يبحث عدد كبير من الشباب لإيجاد فرص عمل جيدة بعد التخرج لتوفر لهم راتب مادي ثابت ووظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية جديدة بمرتبات مجزية بفروعه، للعمل في وظيفة مصمم المنتج بمجال تصميم النظام، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات، سواء كانوا خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات.

وحدد بنك مصر في إعلانه عن تفاصيل الوظائف ، لذلك تستعرض الوفد فى السطور التاليه الشروط المطلوبة ومميزات وظائف بنك مصر وكيفية التقديم، كالتالي:

الوظائف والشروط المطلوبه فى بنك مصر :

وتوفر البنوك فرص عمل ووظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها بنك مصر الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

علي المتقدم ان يمتلك القدرة على إجراء تقييمات للمخاطر بناءً على سياسات البنك.

الإلمام بـ PCI DSS وإطار عمل ضوابط أمان العملاء من SWIFT وذكاء التهديداتISO 27001، إطار عمل الأمن السيبراني CBE ولوائح CBE.

يكون المتقدم لديه 8 سنوات من الخبرة منها 3 سنوات خبرة في المستوى الإداري.

يجيد المتقدم اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

يكون لدى المتقدم خبرة في استخدام التكنولوجيا والمعدات ذات الصلة «على سبيل المثال، CCTV».

أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

- CISM

- CISSP

- الهندسة

- علوم الكمبيوتر.CEH

- Security

- CRISC

مسؤوليات وظائف المطلوبه فى بنك مصر:

- تصميم وصيانة مكونات وأنماط ووثائق الويب أو الهاتف المحمول على مستوى النظام للعملاء الذين يواجهون الموردين لدى البنك لاستخدامها والرجوع إليها.

- تحقيق مواصفات تصميم المستند، وإرشادات الاستخدام التي يمكن للمصممين والمهندسين الاستفادة منها.

- التعاون مع مالكي المنتجات والمطورين ومصممي المحتوى وباحثي المستخدمين والمصممين الآخرين، لتقديم تصميمات عالية الجودة ومتماسكة وشاملة تتسع عبر مجموعة متنوعة من مهام سير عمل الموردين المختلفة.

- التأثير والمساهمة في خارطة طريق منصة التجربة وتراكم المنتجات لتطوير مكتبة الأنماط.

- دفع الفريق لتقديم العمل، مع التركيز على استخدام الأدوات والتقنيات الخالية من الهدر لتسليم العمل بسرعة أكبر.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف بنك مصر

-يتم إتاحة وظائف بنك مصر للخريجين الجدد موضع ترحيب كبير للتقديم

- يجب أن يحصل المتقدم على درجة البكالوريوس (أي تخصص)

- ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية

- توافر مهارات اتصال عالية

مرتبات الوظائف المطلوبه :

يبدأ الراتب فى وظائف بنك مصر من 7500 إلى 8500 + مكافأة سنوية تصل إلى 14000 كما يوفر البنك لموظفيه التأمين الطبي والاجتماعي.

أماكن العمل لوظائف بنك مصر 2023:

تتوافر فرص عمل بنك مصر فى الدقي - مدينة نصر - وسط البلد - الشروق.

الأوراق المطلوبة لتقديم على الوظائف المطلوبه بنك مصر :