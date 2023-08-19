السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

استعدادا لبطولة أفريقيا

اتحاد الألعاب الترفيهية يفتح اشتراكات الأندية للعبة الكورف بول

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري الالعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، عن فتح باب الاشتراك للاندية، من أجل اختيار العناصر المميزة للتواجد في منتخب مصر، الذي تستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا 2026.


ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، بتقديم ملف للاتحاد الأفريقي للعبة ، من أجل تنظيم بطولة أفريقيا  المقرر إقامتها في الربع الأول من عام 2026.


وكشف  البكري رئيس الاتحاد عن البدء في أول أكاديميات لعبة «الكورف بول»، مع نادي سيتي جولف كبداية لأشتراكات الأندية  استعدادا للبطولة الأفريقية بحضور كلا من  سامح عفيفي المدير التنفيذي، رحاب الفخراني رئيس لجنة المرأة بالأتحاد، إسلام أبو بكر رئيس لجنة الكورف بول، اللواء محمد حجازي رئيس النادي ،و مدير عام النادي اللواء أسامة الباشا، نيللي قصب عضو مجلس الإدارة.

وقال أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، إن الاتحاد يعمل على تنفيذ توصيات وزير الشباب والرياضة بتوزيع النشاط في جميع المحافظات والأندية لاختيار أفضل العناصر لتكوين منتخب مصري يمثل اللعبة في جميع العاب الإتحاد .


وتعد لعبة كورف بول هولندية، تم اختراعها من قبل مدرس اللغه الهولنديه نيكو بروخسين، وكان الهامه لعبة السويدية وقرر صياغة نسخته الخاصة، وتقديمها إلي هولندا.

وتمتاز رياضة الكورف بول أنها رياضة تعمل من أجل تحقيق مبدأ المساواه بين الجنسين.

وبدأت شعبيتها في الزيادة، وتنتشر الان اللعبة في جميع أنحاء العالم، وهى موجوده في كل من أمريكا الجنوبية وامريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن انجح الدول في هذه الرياضة دولة بلجيكا وهولندا

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