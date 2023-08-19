افتتاح عدد من المساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد بالفيوم

شهدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم افتتاح عددا من المساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف بإعادة إحلال وتجديد بيوت الله.

جاء ذلك بحضور الشيخ علاء محمود مدير شئون الإدارات بالمديرية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات والشخصيات التنفيذية والشعبية والأهالي.

وقام وكيل أوقاف الفيوم، وبحضور الشيخ أحمد منصور مدير إدارة أوقاف اطسا شرق، بافتتاح المسجد، وذلك عقب الإنتهاء من إعادة الإحلال والتجديد بعدد من المساجد، واداء الصلاة مع إلتزام المصلين بالاجراءات الإحترازية التى أوصت بها الوزارة أثناء افتتاح المساجد، وتحدث وكيل الوزارة حول نعمة الأمن، فقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الأمن عناية بالغة، فقد امتن الله عز وجل على عبادة في كتابه الكريم بنعمة الأمن، والقرآن الكريم يربط بين الأمن والإيمان والحفاظ على هذه النعمة وعدم جحودها أو انكارها، أو نكرانها أو الخروج على مقتضيات الحفاظ عليها، ومن أهم النعم التي يجب علينا الحفاظ عليها نعمة الأمن في الأوطان، فإذا ضاع الوطن فلا أمن ولا أمان، والحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

افتتاح مسجدي الهدى وعمر بن الخطاب بعد تجديدهما بالفيوم

وقام وكيل أوقاف الفيوم بافتتاح مسجد الهدى التابع لإدارة إطسا شرق، بناحية قرية الزعفرانى بمركز اطسا، بالإضافة إلى افتتاح عمر بن الخطاب التابع لإدارة مركز الفيوم شمال بناحية قرية سيلا بمركز الفيوم، وذلك بحضور مديري إدارات الأوقاف التابع لها المساجد التي تم افتتاحها.

وأكد وكيل الوزارة خلال الافتتاح الى الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، وأن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة.

وأشار إلى أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية من الدول العربية الشقيقة فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.