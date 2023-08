إيلون ماسك في اليابان بعد غياب 9 سنوات

وصل Elon Musk ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX و X ، إلى اليابان في زيارة غير متوقعة يوم الخميس ، وهي أول رحلة عامة له إلى البلاد منذ عام 2014.

في ليلة الخميس ، نشر ماسك على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter ، أنه "وصل للتو إلى اليابان الرائعة" ، مضيفًا اثنين من الرموز التعبيرية للعلم الياباني.



لم يتضح بعد الغرض من رحلته ، لكن الملياردير المحب للفضاء نشر لاحقًا سلسلة من مقاطع الفيديو الخاصة بالتركيب الفني لفريق TeamLab Planets في طوكيو.

ذكرت FNN أن طاقمًا إعلاميًا انتظر خارج teamLab للحصول على تعليق من Musk ، لكنه غادر في سيارة أجرة محاطًا بحراسه الشخصيين.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل سفر ماسك ، ولكن لديه مصالح تجارية مختلفة في اليابان.

تعد الدولة ثاني أكبر سوق لـ X ، بعد الولايات المتحدة ، اكتسبت منصة التواصل الاجتماعي زخمًا في اليابان بعد الزلزال الهائل والتسونامي في مارس 2011 ، وأثبتت أنها وسيلة مفيدة لمشاركة المعلومات بسرعة حول الأضرار الناجمة عن الكوارث وجهود الإغاثة.

ولكن بعد عمليات فصل الموظفين الجماعية في أعقاب استحواذ ماسك في أكتوبر من العام الماضي ، أعرب المستخدمون عن قلقهم بشأن موثوقية X ، مما أدى إلى ضبابية مستقبلها في اليابان. سعى عدد من المحافظات التي استخدمت النظام الأساسي سابقًا لنشر تحذيرات الكوارث إلى استخدام وسائل اتصال أخرى ، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الرسمية وتطبيق الرسائل.

في العام الماضي ، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن أن ماسك وصف المنصة بأنها "تتمحور حول اليابان" أكثر من كونها "تتمحور حول الولايات المتحدة" خلال اجتماع للموظفين.

من خلال Tesla ، لديه أيضًا علاقة مع مجموعة الإلكترونيات العملاقة Panasonic ، التي تنتج خلايا بطارية للسيارات الكهربائية.

منذ أن أصبح Kazuhiro Tsuga رئيسًا لشركة Panasonic في عام 2012 ، كان يركز على توسيع علاقة الشركة مع Tesla حيث تتطلع الشركة إلى الابتعاد عن الأجهزة المنزلية نحو سوق السيارات الكهربائية.

في مايو ، كشفت الشركة في مواد عرض أرباحها أنها كانت تؤخر الإنتاج الضخم للبطاريات التي تستخدمها Tesla حتى يمكن إدخال تقنيات عالية الكثافة لزيادة القدرة التنافسية.

في أبريل ، التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول مع ماسك في واشنطن لإقناعه بإمكانيات البلاد كمركز لتصنيع المركبات الكهربائية. يخطط ماسك لزيارة كوريا الجنوبية كمرشح محتمل لمصنع تسلا ، وفقًا لوكالة يونهاب.

في يونيو ، كشف وزير الدفاع ياسوكازو حمادة أن قوات الدفاع الذاتي تختبر Starlink ، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لشركة SpaceX ، والتي تنمو بهدوء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لا يقتصر اهتمام ماسك باليابان على الأعمال التجارية. وهو أيضًا من محبي الرسوم المتحركة الكلاسيكية بما في ذلك "Ghost in the Shell" و "Spirited Away" و "Princess Mononoke".

سافر ماسك إلى محافظة فوكوشيما في عام 2011 بعد وقت قصير من وقوع الزلزال والتسونامي ، مما تسبب في أضرار جسيمة للمحافظة ، حيث تبرع بمبلغ 250 ألف دولار لبناء نظام للطاقة الشمسية.

لكنه دعم في السنوات الأخيرة طموحات اليابان في مجال الطاقة النووية. في منشور له في فبراير ، أشار إلى تبني اليابان رسميًا لسياسة تشغيل المفاعلات النووية بعد 60 عامًا على أنها "قرار عظيم".