ضبط 1200 كيس مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة من تحرير عدد من المحاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على المحال التجارية بياناتها كالتالي:

· تحرير محضر رقم (١٤٠٣٦) جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية قريه قرملة، وتم التحفظ على عدد ٣٠ كرتونة مواد غذائية تحتوي كل كرتونة علي عدد ٤٠ كيس بإجمالي ١٢٠٠ كيس مجهولة المصدر وبدون فواتير.

· تحرير محضر رقم (٥٠٠٨) جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

· تحرير محضر رقم (٥٠١١) جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

· تحرير محضر رقم (٥٠١٢) جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محل مخبوزات ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية سارية.

· تحرير محضر رقم (١٢٠٣٩) جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرملة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.