"كليلة ودمنة" وإشكالية التراث العربي وطوق الحمامة.. محاضرات في ثقافة القليوبية

نظم قسم المكتبات بإدارة الخدمات الثقافية وبيت ثقافة طوخ، بمناسبة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمرور 20 عاماً على توقيع إتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، محاضرة عن كتاب "كليلة ودمنة" وإشكالية التراث العربي.

ألقى المحاضرة الروائي والباحث فؤاد مرسي، دارت عناصر المحاضرة حول الرؤية النقدية للموروثات التراثية خاصة في الأدب العربي ضاربا عددا من الأمثلة على هذه الرؤى مثل ابن عروس وظهور شخصية جحا وأثرها في الحكي العربي، وعن كتاب كليلة ودمنة وإبن المقفع وظهور اشكالية نسب الكتاب للحضارة الهندية متجاهلا عدم وجود أي نسخ دالة على هذه الترجمة، وثقافة القناع التي أجادها ابن المقفع للهروب بالمقاومة والحاقها بثقافة الغير وعلى ألسنة الحيوانات، وعن المراجعات الثقافية التي تحاول النفاذ الي حقيقة أصل الكتاب بوصفه واحدا من أهم التجارب الأدبية العالمية. وذلك بحضور الشاعر سليمان الزهيرى مدير البيت.

قراءة في كتاب طوق الحمامة في الآلفة والآلاف.. بمكتبة كفر علي شرف الدين

وبمناسبة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمرور 20 عاما على توقيع إتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، نظم قسم المكتبات بإدارة الخدمات الثقافية قراءة في كتاب "طوق الحمامة في الآلفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، بمكتبة كفر علي شرف الدين.

أعدها د. عبدالباقي السيد -أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس-.

وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحي مدير المكتبة.