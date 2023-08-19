الصفقات الجديدة تُشعل حماس الجماهير في الجولة الإفتتاحية للدوري الإيطالي

تنتظر جماهير وعشاق الكاليتشو، انطلاق افتتاحية بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023، فتشهد النسخة الحالية من البطولة الكثير من الصفقات التى أبرمتها الأندية الإيطاليةخلال موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم احتياجات كل منهم بالميركاتو.

وتستهل بطولة الدوري الإيطالي، مشوار البداية اليوم، بـ 4 مواجهات بالجولة الأولى، فيلتقي إمبولي ونظيره هيلاس فيرونا، ويواجه فيروسيتوني نظيره نابولي فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء بتوقيت القاهرو.

كما يعلب فريق إنتر ميلان أمام مونزا ، ويقابل جنوي نظيره فيورنتينا، فى تمام الساعة العاشرة الا الربع ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويتوقع الكثير من متابعي الكاليتشو، ان تكون البطولة الحالية نسخة استثنائية، نظرا للمبالغ الكبيرة التى انفقتها الأندية للتعاقد مع صفقات جديدة، منذ ان تم الاعلان عن صفقات الأندية الإيطالية خلال الفترة الأخيرة.

أبرز المبالغ التى أنفقها أندية الدوري الإيطالى قبل إنطلاق موسم 2023 ـ 2024

ـ يوفينتوس تعاقد مع 24 لاعب بمبلغ 421 مليون يورو.

ـ إنتر ميلان تعاقد مع 26 لاعب بمبلغ 538 مليون يورو.

ـ نابولي تعاقد مع 23 لاعب بمبلغ 532 مليوم يورو.

ـ ميلان تعاقد مع 28 لاعب بمبلغ 536 مليون يورو.

ـ روما تعاقد مع 24 لاعب بمبلغ 345 مليون يورو.

ـ لاتسيو تعاقد مع 26 لاعب بمبلغ 241 مليون يورو.

ـ فيورنتينا تعاقد مع 26 لاعب بمبلغ 26 لاعب 222 مليون يورو.

أبرز تعاقدات ميلان

يونس موسى قادما من فالنسيا، صامويل تشوكويزي لاعب فياريال، نوح أكافور نجم سالزبورج، كريستيان بوليسيتش ولوفتس تشيك لاعبا تشيلسي، ولوكا روميرو لاعب لاتسيو.

أبرز صفقات يوفنتوس

إنضم لصفوف اليوفي في الموسم الجديد كل من: مويس كين المعار قادمًا من من إيفرتون مقابل 30 مليون يورو، ومانويل لوكاتيلي المعار لعامين من ساسوولو مقابل 30 مليون يورو، اللذان باتا لاعبين رسميين في يوفنتوس بعد تفعيل بندي شرائهما، بالإضافة إلى ضم تيموثي ويا من ليل وأركاديوش ميليك من مارسيليا.

أبرز صفقات نابولي

ـ رودى جاريسيا تولى تدريب فريق الكرة الأول بنادى نابولي الإيطالي بعد إعلان رحيل لوتشانو سباليتي المدير الفنى السابق.

ـ انضمام جيوفاني سيميوني قادمًا من صفوف هيلاس فيرونا بعدما تم تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 12 مليون يورو.

ـ الحصول على خدمات يانس كاجوست لاعب الوسط صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من صفوف نادي ستاد ريمس الفرنسي.

أبرز صفقات فيورنتينا

ـ انضمام اللاعب عبدالحميد صابيري قادمًا من صوفو سامبدوريا بعد انتهاء فترة الإعارة.

ـ تدعيم صفوف فيورنتينا باللاعب جينو إنفانتين قادمًا من صفوف روزاريو سنترال بعقد يمتد حتى 2026.

ـ الحصول على خدمات اللاعب ياري مينا من نادى إيفرتون فى صفقة انتقال حر.

ـ توقيع اللاعب مبالا نزولا على عقد للانضمام إلى فيورنتينا قادمًا من سبيزيا فى عقد يمتد حتى 2027 بقيمة 12 مليون يورو.

ـ نجح مسؤولو التعاقدات بنادى نابولي فى الحصول على توقيع أوليفر كريستنسن قادمًا من صفوف هيرتا برلين فى عقد يمتد حتى عام 2028 بصفقة تبلغ قيمتها 4.5 مليون يورو.

أبرز صفقات أتالانتا

ـ انضمام اللاعب ميتشيل باكر قادما من نادى باير ليفركوز فى صفقة انتقال بلغت قيمتها 10 مليون يورو بالاضافة الى مليون يورو متغيرات أخرى.

ـ حسم أتالانتا التعاقد مع اللاعب ميشيل نداري أدوبو قادما من صفوف تورينو فى عقد يمتد حتى يونيو عام 2027 .

ـ وانضم اللاعب جيانلوكا سكاماكا قادما من صفوف نادى وست هام الانجليزي فى عقد يمتد حتى يونيو عام 2027 .

أبرز صفقات لاتسيو

وانضم اللاعب دايتشي كامادا الى صفوف لاتسيو فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف آينتراخت فرانكفورت فى عقد يمتد حتى يونيو لعام 2026.

ـ وحصل مسؤولو لاتسيو على خدمات اللاعب جوستاف إزاكسون من صفوف نادى ميتييلاند فى صفقة مجانية.

كما أعلن مسؤولو لاتسيو الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب بيدرو رودريجيز الدولي الإسباني السابق سيبقى في صفوفه، من دون تحديد مدة العقد الجديد، بعدما كان وصل إلى نهاية عقده السابق الشهر الماضي