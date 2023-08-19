تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين اوجسبورج و مونشنجلادباخ

يستضيف ملعب اي جي ال بمدينة اوجسبورج في تمام الرابعة والنصف مواجهة الجولة الاولى في الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا بين صاحب الملعب فريق اوجسبورج و احد الاندية الاعرق في المسابقةو المنافسة على مقدمة الدوري فريق بروسيا مونشنجلادباخ .

و التقى فريق اوجسبورج مع بروسيا مونشنجلادباخ اجمالا في ٢٧ مباراة عبر مشاركتهما في الدوري الألماني فاز خلالها فريق أوجسبورج في ثمان مباريات بينما نجح بروسيا مونشنجلادباخ في الفوز في ١١ مباراة وتعادل الفريقين في ٨ مباريات وسجل لاعبو اوجسبورج ٣٤ هدف بينما سجل لاعبو بروسيا مونشنجلادباخ ٤٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب فريق اوجسبورج فقد كانت الغلبة لاصحاب الأرض والجمهور حيث التقي الفريقين في ١٣ مباراة فاز اوجسبورج في ٦ مباريات وتعادلا في خمس مباريات و فاز بروسيا مونشنجلادباخ في مباراتين .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت الفريقين في المسابقات الرسمية :

١ سبتمبر ٢٠١٨ اوجسبورج - مونشنجلادباخ : ١ / ١

٢٦ يناير ٢٠١٩ مونشنجلادباخ - اوجسبورج : ٢ / ٠

٦ أكتوبر ٢٠١٩ مونشنجلادباخ - اوجسبورج : ٦ / ١

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ اوجسبورج - مونشنجلادباخ : ٢ / ٣

٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ مونشنجلادباخ - اوجسبورج : ١ / ١

١٣ مارس ٢٠٢١ اوجسبورج - مونشنجلادباخ: ٣ / ١

١٨ سبتمبر ٢٠٢١ اوجسبورج - مونشنجلادباخ : ١ / ٠

١٢ فبراير ٢٠٢٢ مونشنجلادباخ - اوجسبورج : ٣ / ٢

٢٥ يناير ٢٠٢٣ اوجسبورج - مونشنجلادباخ : ١ / ٠

٢٧ مايو ٢٠٢٣ مونشنجلادباخ - اوجسبورج : ٢ / ٠

