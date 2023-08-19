الأمن العام يضبط بانجو وهيروين بـ 50 ألف جنيه في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة أولاد صقر في محافظة الشرقية، وذلك في كمين أعد له أثناء تواجده بدائرة المركز، وضبط بحوزته "بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى الغير مشروع، والدراجة النارية لسهولة تنقله لترويج تجارته في المواد المخدرة علي عملائه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 50 ألف جنيه تقريبًا.