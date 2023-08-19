الشباب والرياضة نفذت تدريبات"طور وغير" من أجل التوظيف بمحافظتي القليوبية والدقهلية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب تدريبات"طور وغير "(التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (15- 17) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف يومي (20، 21) أغسطس الجاري، بمحافظتي القليوبية والدقهلية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اقبال الشباب الكثيف بالمحافظتين على تدريبات "طور وغير" والتي تنفذ ضمن فعاليات "صيف شبابنا " بالمحافظات بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت تساعد على صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

ووجهت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدعوة للشباب من أبناء هذه المحافظات لحضور ملتقى التوظيف بكلا المحافظتين يومي (20، 21) أغسطس الجاري وتنفذ الملتقيات بالصالة المغطاة بإستاد كل محافظة، والاستفادة من الفرص المتاحة لمزيد من المعلومات عن الملتقيات من خلال الرابط التالي:

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