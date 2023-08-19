السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إحلال وتجديد كوبري ديرمواس بالمنيا

إحلال كوبري ديرمواس
إحلال كوبري ديرمواس

قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبرى تل العمارنة الغربي على ترعة الإبراهيمية .

وذلك ضمن خطة تطوير هيئة الطرق والكباري ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين ، خاصة بقطاع الطرق والكباري .

وتنفيذاً لخطة الدولة بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية ، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين ، وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة، وفى ذات السياق، داً على تسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة العمل مع الالتزام بكافة الإشتراطات والمواصفات الفنية المتبعة لضمان الانتهاء من المشروع والتسليم وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك.

وأوضح رئيس المركز، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن أعمال إنشاء الكوبري ستُسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بالمركز، كما سيربط قرى شرق بقرى غرب الإبراهيمية بطريق مصر / أسوان الزراعى و القضاء على التكدس المرورى .

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