جنوب سيناء: حصول مسجد الهدى بدهب على شهادة الجودة

حصل مسجد الهدى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) الأولى.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) الأولى لمسجد الهدى بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة، والتي أشادت بالمسجد.

كما أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد من مبنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، ويجري إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

أن مسجد الهدى يعد رابع مسجد على مستوى المحافظة يحصل على هذه الشهادة، مؤكدًا أن مسجد الصحابة بشرم الشيخ أول مسجد حصل على هذه الشهادة، ويليه مسجد الروضة بمدينة طور سيناء، ثم مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ.

ويذكر ان مسجد الهدى بمدينة دهب على مساحة 5000 متر مربع، منها 1250 مترًا مربعًا كمصلى للرجال والسيدات، ويتضمن غرف إدارية، وسكن للإمام، ودار تحفيظ القرآن.

إضافة إلى منطقة "لاند سكيب" تحيط بالمسجد، وبلغت تكلفة الأعمال به 13 مليون جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف وجنوب سيناء.