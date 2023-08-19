أسعار السجائر اليوم السبت .. انفراجة قريبا في الأسواق

تسعى الشرقية للدخان لسد عجز احتياج السوق لكافة انواع السجائر ،توفير كميات كبيرة في الأسواق لتلبية احتياجات العملاء، حيث ازدادت الكميات بشكل ملحوظ في الأسواق مقارنة بالسابق ومن الملاحظ ارتفاع أسعار السجائر، ويعزى هذا الارتفاع إلى الرغبة المفرطة لبعض التجار في تحقيق أرباح أكبر .

تسبب أزمة السجائر في ارتفاع متصاعد لأسعارها، حيث وصل سعر العلبة لحوالي 65 جنيها في بعض الأماكن، في الأصناف المحلية أو الأجنبية، الأمر الذي دفع الحكومة والشركة الشرقية للدخان للإعلان عن قرب انتهاء الأزمة، باتخاذ بعض الخطوات، ومنها زيادة إنتاج السجائر إلى 150 مليون سيجارة في اليوم.

تستعرض الوفد فى السطور التالية اسعار السجائر :

اسعار السجائر الرسمية

يتوفر العديد من الأنواع والأسعار لعلب السجائر في السوق وفيما يلي قائمة بأسعار بعض الانواع المعروفة: