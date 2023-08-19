غدًا.. قطع المياه عن توابع بني بخيت وشاويش بسبب الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي بني بخيت وتوابعها بني سويف، وشاويش إهناسيا غدًا الأحد 20 أغسطس الجاري " من 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا".

وذلك للقيام بأعمال ربط خط مياه بلاستيك 8 بوصة " إحلال وتجديد" بمدخل قرية بني بخيت.



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة بسبب أعمال الربط، لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وتناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية كافة تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها.

مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.