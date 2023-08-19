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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سكرتير عام نادي الزهور يبحث سبل التعاون مع رئيس ريد ستار الصربي

بوابة الوفد الإلكترونية

اجتمع محمد مطيع، السكرتير العام لنادي الزهور مع إبراهيم حمزة، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية مصر العربية في صربيا، و دراجان داييتش رئيس نادي ريد ستار "النجمة الحمراء" الصربي، لبحث تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

 

 جاء ذلك بحضور كل من: زفتوزار ميالوفيتش سكرتير عام النادي الصربي ، و أيمن الشيخ، مستشار السفارة المصرية في بلجراد، و زوران افراموفيتش، السكرتير العام لنادي النجمة الحمراء الصربي.


جاء اللقاء بدعوة من السفارة المصرية في صربيا ونادي ريد ستار و التي استجاب لها مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش وبناء على تلك الدعوة سافر الاستاذ محمد مطيع على نفقته الشخصية.


وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الرياضي بين نادي النجمة الحمراء الصربي ونادي الزهور الرياضي المصري في مختلف الألعاب الرياضية الفردية، لا سيما الجودو وكرة الماء والكاراتيه والمصارعة، حيث تم الاتفاق على التنسيق المباشر بين مجلسي إدارة الناديين لتبادل كافة المعلومات حول الألعاب الفردية سالفة الذكر، بما يضمن استكشاف الطرفين لفرص التعاون وانخراطهما الفعال والمثمر في تعزيزها، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير هذه الألعاب الفردية بما ينعكس إيجابيًا على المهارات والقدرات الخاصة للشباب المصري والصربي الممارسين لها في الجانبيين.

وأكد القائم بالأعمال بالإنابة أن هذا اللقاء أتى في إطار حرص السفارة المصرية على تعزيز التعاون الشامل في كافة المجالات الرياضية مع صربيا، تنفيذًا لما تضمنته اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين في مجال الرياضة، والتي أكدت على ضرورة دفع علاقات التعاون الرياضي بين الطرفين إلى آفاق جديدة، وخاصة في ظل ما يحظيان به من انجازات تاريخية ملموسة على الصعيدين القاري والدولي.

ومن جانبه قال محمد مطيع  أن هذا التعاون يعد خطوة هامة للنادي بهدف العمل على تطوير الرياضة بشكل أكبر من خلال اتاحة الفرصة للاعبي الزهور في الاحتكاك العالمي مع مدرسة أوروبية قوية.

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