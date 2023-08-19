تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين هوفنهايم و فرايبورج في الدوري الألماني

يلتقي في تمام الرابعة والنصف من بعد عصر السبت فريقا هوفنهايم و فرايبورج ضمن لقاءات الجولة الاولى لبطولة الدوري الألماني( البوندزليجا ) والتي افتتحت مساء الجمعة بفوز حامل اللقب بايرن ميونخ على منافسة فيردر بريمن وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب رينكار ارينا الخاص بفريق هوفنهايم .

والتقى فريق هوفنهايم مع فريق فرايبورج اجمالا في ٣٠ مباراة عبر مشاركتهما في الدوري الألماني كانت الغلبة فيها لفريق فرايبورج حيث حقق الفوز في ١٢ مباراة بينما حقق فريق هوفنهايم الفوز في سبع مباريات وانتهت ١١ مواجهة بالتعادل. وسجل مهاجمو هوفنهايم ٤٥ هدف فيما سجل مهاجمو فرايبورج ٥٤ هدف.

اما عن مباريات الفريقين على ملعب هوفنهايم فقد كانت كفة الفريقين متقاربة الى حد بعيد حيث التقى الفريقين في ١٥ مباراة وفاز اصحاب الأرض في ٤ مباريات بينما فاز الزوار في ٥ مباريات وانتهت ستة مباريات بالتعادل وسجل لاعبو هوفنهايم ٢٣ هدف فيما سجل لاعبو فرايبورج ٢٧ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات بين الفريقين في كل المسابقات:

٢٦ يناير ٢٠١٩ فرايبورج - هوفنهايم : ٢ / ٤

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ هوفنهايم - فرايبورج : ٠ / ٣

٨ فبراير ٢٠٢٠ فرايبورج - هوفنهايم : ١ / ٠

٢ يناير ٢٠٢١ هوفنهايم - فرايبورج : ١ / ٣

٢٤ أبريل ٢٠٢١ فرايبورج - هوفنهايم : ١ / ١

١١ ديسمبر ٢٠٢١ فرايبورج - هوفنهايم : ١ / ٢

١٩ يناير ٢٠٢٢ هوفنهايم - فرايبورج : ١ / ٤

٣٠ أبريل ٢٠٢٢ هوفنهايم - فرايبورج : ٣ / ٤

١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ هوفنهايم - فرايبورج : ٠/ ٠

١٢ مارس ٢٠٢٣ فرايبورج - هوفنهايم : ١ / ٠



