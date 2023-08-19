جنوب سيناء تواصل فعاليات مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"، وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، علي تواصل مراكز الشباب بجنوب سيناء المشاركة في فعاليات مبادرة" صيف شبابنا - رياضتنا في إجازتنا"، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

أن المبادرة تضمنت تنفيذ أنشطة رياضية وشبابية متنوعة ما بين كاراتية وأداء التمارين الرياضية وأنشطة مختلفة و ندوات دينية و ثقافية ما بين النشء والشباب.

وأن مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"، بدأت من يوم 27 يوليو، وتستمر حتى7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.