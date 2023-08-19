السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جنوب سيناء تواصل فعاليات مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"، وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، علي تواصل مراكز الشباب بجنوب سيناء المشاركة في فعاليات مبادرة" صيف شبابنا - رياضتنا في إجازتنا"، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

أن المبادرة تضمنت تنفيذ أنشطة رياضية وشبابية متنوعة ما بين كاراتية وأداء التمارين الرياضية وأنشطة مختلفة و ندوات دينية و ثقافية ما بين النشء والشباب.

وأن مبادرة "صيف شبابنا - رياضتنا فى إجازتنا"، بدأت من يوم 27 يوليو، وتستمر حتى7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 