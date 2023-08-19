إسترداد 40 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى في المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وكذلك إسترداد أراضي الدولة من المخالفين لشروط التقنين .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وإيقاف البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الفور ، وذلك للقضاء على عشوائية البناء مع التنسيق الدائم بين الجهات المعنية .

وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، وفي هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملاتها الموسعة التى أسفرت عن إزالة 84 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

ففى مركز ومدينة المنيا ، تم إزالة 17 حالة تعدِِ بقرى، (نزلة حسين ، البرجاية، دمشير، بنى محمد سلطان، طوخ الخيل، صفط الخمار) ، إلى جانب إسترداد 40 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بدمشير، بالإضافة، إلى إزالة حالتى تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية دروة بمركز ملوى .

وفى مركزي ( مغاغة والعدوة ) شمال المنيا ، تم إزالة 26 حالة منها، 6 حالات تعدِِ بحى شرق مدينة مغاغة، و 20 حالة تعدِِ على أرض اصلاح زراعى بقرية البسقلون التابعة لمجلس قروى بنى عامر بمركز العدوة ، وفى مراكز( سمالوط وبني مزار ومطاى وأبوقرقاص ) شمال وجنوب المنيا ، تم إزالة 22 حالة تعدِِ منها، 7 حالات تعدِِ بقرية شوشة ، وأحياء مدينة سمالوط ، و 25 حالة تعدِِ بقري ، (الحسينية، شلقام، أبوجرج )، وأحياء من مدينة بنى مزار ، بالإضافة، إلى 6 حالات تعدِِ بقريتى أبو عزيز ، و منبال بمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، وحالة تعدِِ بقرية بنى موسى بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا .