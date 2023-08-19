مصر تواجه نيجيريا بأمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.. اليوم

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات اليوم السبت، مع نظيره منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليا في الماميرون وتستمر حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ومن المقرر ان يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب نيجيريا في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المبارة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.



مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

كان منتخب مصر قد فاز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 0 في المواجهة الاولى بالبطولة، قبل أن يحقق الفوز على منتخب مالي في المباراة الثانية بنفس النتيجة، ثم الفوز على الكاميرون صاحب الارض والجمهور في المواجهة الثالثة امس بنتيحة 3 -1 ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

ومن المقرران يختتم منتخب مصر دور المجموعات بمواجهة منتخب بوروندي بعد غد الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر بأمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

ويتواجد منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات ضمن المجموعة الأولي والتي تضم منتخبات، نيجيريا و مالي و الجزائر و وبوروندي و الكاميرون.



قائمة منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالكاميرون

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.



وائل قنديل رئيسا للبعثة المصرية في الكاميرون

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.