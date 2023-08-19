جوراديولا يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل

يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، نظيره فريق نيوكاسل، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون.

- خط الدفاع: ريكو لويس، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، كايل والكر.

- خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاتشيتش، بيرناردو سيلفا

- خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل و القناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وتمكن فريق مانشستر سيتي في أولي مبارياته بالدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي من تحقيق الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

بينما حقق نيوكاسل فوزًا هاماً أمام نظيره نادي أستون فيلا في الجولة الأولى واستطاع الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد، ويسعي للتخطي ما أنجزه الموسم الماضي بعدما استطاع نادي نيوكاسل يونايتد الوصول إلى دور مؤهل إلي دوري أبطال أوروبا حيث استطاع اقتناص المركز الرابع.