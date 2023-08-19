استمرار فاعليات مبادرة "دورك .. هيفرق" ضمن مشروع أجيال المساواة بقرية الدوير

في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ومكتب التنمية الإيبارشية، نظم مركز شباب الدوير فعاليات مبادرة "دورك.. هيفرق" ضمن مشروع أجيال المساواة، حضر اللقاء 35 فتاة من عضوات المركز.

وقد تحدث في هذا اللقاء ياسر محروص صادق، مدرب مهارات حياتية بالمستوى الأول، حيث تحدث عن الثقة بالنفس ومظاهرها وفوائدها ومعوقات اكتساب الثقة بالنفس وخطوات زيادة الثقة بالنفس.

تهدف المبادرة إلى مشاركة الفتيات في جميع أنشطة مراكز الشباب، نظرًا لكونهم شريكًا أساسيًا في الحياة المجتمعية ولتحقيق عدم التفرقة العنصرية وتغيير المفاهيم الخاطئة بشأن عزوف الفتيات عن المشاركة في أنشطة مراكز الشباب وإكسابهن الثقة بالنفس.

يأتي هذا في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل الوزارة لشؤون الشباب والرياضة بأسيوط.

إستمرار فاعليات مبادرة "دورك .. هيفرق" ضمن مشروع أجيال المساواة بقرية الدوير