نهائي كأس السوبر لكرة القدم وتكريم المتفوقين بمركز شباب الجواشنة

اختتم مركز شباب الجواشنة التابع لإدارة شباب ديرب نجم، حفل نهائي كأس السوبر المقام على روح الكابتن مدحت عبدالرحيم، أحد الرمز الرياضية بالقرية، وتم تكريم المتفوقين من أبناء القرية في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادة الإعدادية.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم الفائزين الحاصلين علي المراكز الأولي في خطة النشاط الصيفي التي نظمتها إدارة شباب ديرب نجم بمركز شباب صافور، وتكريم افضل موظف في مركز شباب الجواشنة.

وذلك بحضور عدد من نواب مركز ديرب نجم، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعبدالمجيد عبدالله مدير عام إدارة شباب ديرب نجم.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، وتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين والمتفوقين دراسياً، بهدف تشجيع الشباب علي الاستمرار في التفوق والنجاح ،وإدخال السرور والفرح في نفوسهم، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.