أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية وبورصة الدواجن، وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة، ما بين 54 إلى 55 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي سعر 99 جنيهًا.

بلغت أسعار الدواجن اليوم، في البورصة الرئيسية؛ نحو 60 و61 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفراخ صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية وبورصة الدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الاسواق والبورصة

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم السبت "الساسو - البلدي - البيضاء"

تراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة بين 54 و55 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 99 جنيهًا، والساسو بين 79 و80 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

وكان تقرير سابق قد أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر البانيه اليوم السبت

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 15 و16 جنيها، وسجل الكتكوت «ساسو» 10 و12 جنيها، أما سعر البانيه تراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

سجل سعر البيض الأبيض 107 جنيهات للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 114 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 109 جنيهات للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 116 جنيها، والبيض البلدي 121 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 140 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.