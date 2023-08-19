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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بوركينا فاسو تهدد بالانسحاب من “إيكواس” بسبب سياساتها تجاه النيجر

مجموعة إيكواس
مجموعة إيكواس

هددت بوركينا فاسو، اليوم السبت، بالانسحاب من مجموعة إيكواس، بسبب سياساتها وصفتها بـ"غير المنطقية" تجاه النيجر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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 بوركينا فاسو تستعد لدعم النيجر

وفي وقت سابق، أعلن كاسوم كوليبالي، وزير دفاع بوركينا فاسو، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة 

وأضاف “كوليبالي”، “نحن نترقب العدوان على أي حال وسندعم النيجر”، محذرًا من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى.

وأوضح: “إذا تركنا النيجر تغرق في هذه الفوضى، فلن يؤدي ذلك إلا إلى خلق ظروف مواتية للحركات الإرهابية".

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