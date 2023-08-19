نابولي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فروسينونى في انطلاق الدوري الإيطالي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الإيطالي بمواجهة فروسينونى مساء اليوم السبت في الجولة الأولي من النسخة الجديدة للمسابقة 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

وتوج نابولي بلقب النسخة الماضية من عمر بطولة الدوري الإيطالي بعدما تصدرجدول ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد الـ74 نقطة.

موعد مباراة نابولي وفروسينونى

تبدأ مباراة نابولي وفروسينونى في إنطلاق الدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفروسينونى

تذاع أحداث مباراة نابولي وفروسينونى بشكل حصري عبر قناة “AD SPORTS Premium 1 ” بصوت المعلق عصام عبده .

من المقرر أن يشهد إنطلاق منافسات الدوري الإيطالي أربع مواجهات من العيار الثقيل وفي مقدمتها مباراة ناولي وفروسينونى ، بالإضافة الى لقاءات إمبولي ضد هيلاس فيرونا، وانتر ميلان ضد مونزا، وجنوى ضد فيورنتينا.

في سياق متصل تولي رودى جاريسيا تدريب فريق الكرة الأول بنادى نابولي الإيطالي بعد إعلان رحيل لوتشانو سباليتي المدير الفنى السابق.

انضمام جيوفاني سيميوني قادمًا من صفوف هيلاس فيرونا بعدما تم تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 12 مليون يورو.

الحصول على خدمات يانس كاجوست لاعب الوسط صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من صفوف نادي ستاد ريمس الفرنسي.

كما رحل كيم مين جاي لاعب نابولي إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى حتى 2028.