إصابة 3 أشخاص في مُشاجرة بالفيوم

تعرض 3 أشخاص للإصابة بإصابات متنوعة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

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وبدأ الخلاف بمُشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفان الأسلحة البيضاء والشوم، وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمدينة أبشواى بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتم فضها وضبط طرفيها ونقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.