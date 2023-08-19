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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

ريال مدريد وألميريا
ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

يتقابل ريال مدريد ونظيره ألميريا، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى اطار الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

 

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تشكيل ألميريا المتوقع لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

 

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موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

 

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

وتقام مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم، بالجولة الـثانية من بطولة الدوري الإسباني، بتعليق صوتي لـ “على محمد على”، بالقناة الصوتية الأولى عبر قناة بى ان سبورت 1.

 

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا مساء اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع المباراة على شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، التى تبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت 1.

 