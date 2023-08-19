تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

يتقابل ريال مدريد ونظيره ألميريا، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى اطار الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

وتقام مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم، بالجولة الـثانية من بطولة الدوري الإسباني، بتعليق صوتي لـ “على محمد على”، بالقناة الصوتية الأولى عبر قناة بى ان سبورت 1.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا مساء اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع المباراة على شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، التى تبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت 1.