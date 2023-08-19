مشروع "أهل مصر" هدفه تثقيف أبناء المناطق الحدودية بتراث وثقافة مصر (ِشاهد)

قال المخرج أحمد السيد المشرف على مشروع "أهل مصر"، إن المشروع يهتم بالأماكن المحدودية والإنسان هناك ثقافيا وفنيا حتى نحصل على إنسان إيجابي يمكنه تغيير الشخصية المصرية وتطويرها وإضافة قيمة لا ثمن مادي لها.

اقرأ أيضا .. أسبوع جديد من "أهل مصر" واحتفالات اتفاقية صون التراث وعروض فنية بالمحافظات

المرأة العمود الأساسي للأسرة في الاماكن الصحراوية والبدوية

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اهتممنا بـ3 فئات، هي الطفل حتى 18 سنة، الشباب حتى 35 سنة، والمرأة دون تحديد لأنها العمود الأساسي للأسرة في الاماكن الصحراوية والبدوية".

المناطق الحدودية

وتابع المشرف على مشروع "أهل مصر"، أنه سيتم العمل على تعليم المستهدفين كيفية تغيير مستقبلهم والتطوير: “هنشتغل صحافة ورواية وكتابة، وهناك أنشطة ستتم في المناطق الحدودية، وأخرى سيتم فيها دمج المشاركين مع بعضهم في أسبوع ثقافي لتبادل التنوع الثقافي على مستوى مصر”.

وواصل: "هناك محافظة الوادي الجديد التي ينحت ويرسم ويصنع اهلها كل أدواتهم المنزلية من الزعف والنخيل، وهناك مهرجان للتمور، وفي سيناء توجد شجرة الزيتون المباركة، وكل منطقة حدودية او محافظة لها ميزة".

