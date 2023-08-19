الكبدة بــ 250 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت بالمنيا

شهدت أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 19 أغسطس 2023 ، إستقرارا ملحوظا في أسعار البيع والشراء طوال الأسبوع ، ورصد تقرير الوفد حركة البيع والشراء لأسعار اللحوم البلدي والمستوردة .

حيث تراوح سعر لحم الكندوز من 300 لــ 320 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع لحوم الضأني بين 270 لــ 300 جنيهًا ، وترواح سعر بيع اللحم الجملي من 200 لــ 250 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي من 280 لــ 300 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيهًا للكيلو، أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا للكيلو

وتراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 270 لــ 280 جنيهًا للكيلو ، والكبدة الضأني بين 250 - 280 جنيهًا للكيلو ، والكلاوي والقلب 200 للكيلو جنيهًا ، والسجق البلدي 220 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو الكبدة من 300 لــ 330 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيهًا .

وجاءت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ ، حيث سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 160 لــ 170 جنيهًا , وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الاستيك والبفتيك من 300 لــ 400 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار السجق المستورد لــ 110 جنيهًا للكيلو

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .