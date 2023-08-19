مصرع وإصابة 14 في حادث مروع بجنوب سيناء

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث أنقلاب ميكروباص علي الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ركاب قادم من الغربية متجه إلى مدينة شرم الشيخ، نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات وسقوط الركاب على الطريق الدولي الجديد.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم "وليد أحمد نصار، وإيمان أحمد نصار، وسمر أحمد نصار، وابنتها الطفلة شهد صلاح التمساح"، وإصابة 10 آخرين تراوحت إصاباتهم ما بين الجروح والكسور، وجميعهم من قرية ميت بدر حلاوة التابعة مدينة سمنود بمحافظة الغربية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، الجثامين لثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي.