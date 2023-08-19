وكيل رياضة أسيوط يناقش سبل التعاون مع اتحاد شباب العرب

التقي دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، في مكتبه، برئيس اتحاد شباب العرب سعيد أحمد حسن، بحضور عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب، وجاء هذا اللقاء لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة الشبابية التي يتبناها اتحاد شباب العرب في أسيوط، بمشاركة ودعم مديرية الشباب والرياضة يعكس هذا اللقاء التزام دكتور علاء جاد بتعزيز الروح التعاونية بين المؤسسات والهيئات المعنية بالشباب والرياضة.

وثمن رئيس اتحاد شباب العرب الدور البارز للدكتور علاء جاد في تعزيز النشاطات الشبابية ومتابعته المستمرة لمراكز الشباب في منطقة أسيوط.

وأوضح سعيد أحمد حسن، رئيس اتحاد شباب العرب، خلال الاجتماع، أن الدكتور علاء جاد يلعب دوراً حيوياً في تشجيع النشاطات الشبابية المختلفة ويولي اهتماماً كبيراً للمساهمة في تطوير الشباب وتعزيز مهاراتهم. ورحب بالجهود المستمرة التي يبذلها دكتور جاد في متابعة المشاريع والبرامج والفعاليات التي تُنظم في مناطق أسيوط.

وأشار إلى أن التنسيق الفعّال والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال الشباب يسهم في تحقيق آفاق واسعة لتطوير الأنشطة وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

من جانبه، أثنى عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب على الجهود الجبارة التي يبذلها اتحاد شباب العرب ودوره في تحقيق الاندماج والتنمية الشاملة للشباب في منطقة أسيوط، وأعرب عن استعداد ودعم المديرية للأنشطة الشبابية التي يقوم بها اتحاد شباب العرب في المستقبل، بهدف تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في حياة الشباب.

قدم دكتور علاء جاد شكره لرئيس اتحاد شباب العرب ولكافة الحاضرين، مؤكداً التزامه بتعزيز التعاون مع الاتحاد من أجل دعم وتطوير الأنشطة الشبابية في منطقة أسيوط، وخلق بيئة مثمرة لتنمية قدرات الشباب وإعدادهم لمستقبلهم.

تأكيده لهذا التعاون يعكس استراتيجية الوزارة في تعزيز الروابط مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة لتحقيق التنمية الشبابية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.

وكيل رياضة اسيوط يناقش سبل التعاون مع اتحاد شباب العرب في الانشطة

وكيل رياضة اسيوط يناقش سبل التعاون مع اتحاد شباب العرب في الانشطة

وكيل رياضة اسيوط يناقش سبل التعاون مع اتحاد شباب العرب في الانشطة

وكيل رياضة اسيوط يناقش سبل التعاون مع اتحاد شباب العرب في الانشطة