بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الطائي في دوري روشن
أستقر البرتغالي نونو سانتو المدير الفنى لإتحاد جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الطائي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
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ويواجه اتحاد جدة نظيره فريق الطائي مساء اليوم السبت على إستاد الأميرعبدالله الفيصل وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.
تشكيل إتحاد جدة المتوقع
في حراسة المرمى: جروهي.
في خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، مد الله العليان.
في خط الوسط: كانتي، فابينيو، رومارينهو، كورنادو.
في خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.