إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

تعرض 3 أشخاص للإصابة في حادث انقلاب دراجة نارية، اليوم السبت، في طريق فرعي بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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حوادث الطرق تُواصل حصد الأرواح

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة على طريق طبهار/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية في كافة الأرجاء من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات التي تؤثر في سلاسة حركة المركبات، وتشن الإدارة حملات مُكبرة للتأكد من الالتزام بقواعد وآداب المرور.