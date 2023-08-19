موعد مباراة اتحاد جدة والطائي في دوري روشن السعودي ..والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة مواجهة سهلة أمام نظيره فريق الطائي والمقرر لها مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وأفتتح العميد مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على نظيره فريق الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولي من دوري روشن، بينما خطف الطائي فوزًا ثمينًا من نظيره ضمك بهدف نظيف.

ترتيب إتحاد جدة والطائي

ويحتل النمور المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط متساوياً في عدد النقاط مع الطائي صاحب المركزالعاشر .

موعد مباراة إتحاد جدة والطائي

تنطلق أحداث مباراة إتحاد جدة والطائي في الجولة الـ2 من الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة والطائي

تنقل أحداث مباراة الاتحاد والطائي، عبر فضائية “ SSC ” حيث يتولى بلال علام وحماد العنزي التعليق على اللقاء.

في سياق متصل يبحث مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي فسخ عقد المدافع المصري أحمد حجازي خلال الفترة المقبلة.

ويغيب أحمد حجازي عن صفوف اتحاد جدة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم الماضي.

ويأتي موقف اتحاد جدة بعد طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو بضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي لتدعيم الفريق في الموسم الحالي لاسيما وأن حجازي سيغيب لفترة لن تقل عن ستة اشهر فضلا عن عامل السن للمدافع المصري وإصابته أكثر من مرة بالرباط الصليبي.