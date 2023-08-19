إعلان حالة الطوارئ في مُقاطعة كندية بسبب الحرائق الهائلة

أعلنت السلطات الكندية، حالة الطوارئ في مقاطعة "بريتش كولومبيا" بسبب الحرائق الهائلة التي تشهدها البلاد والتي أجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة المنطقة، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت.

وذكرت القناة، أن إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة "بريتش كولومبيا"يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مناطق مختلفة في كندا حرائق مازالت مشتعلة.

حرائق الغابات

وكان وزير البيئة وتغير المناخ في الأقاليم الشمالية الغربية، شين طومسون قد أعلن في وقت سابق أن حرائق الغابات ما زالت حرجة وإن الأفراد غير العاملين في حالات الطوارئ الذين بقوا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر .

وقال مسؤولون في الأقاليم الشمالية الغربية أمس إن نحو 19 ألف شخص غادروا يلونايف في أقل من 48 ساعة، مع خروج نحو 15 ألفا في قوافل و3800 غادروا في رحلات طارئة.

من ناحية أخرى، اتخذ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خطوة مفاجئة بإجراء تعديل حكومي، حيث قرر استبدال عدد من الوزراء من بينهم وزيرة الدفاع أنيتا أناند.

ونقل موقع CBC الكندي عن مسؤول حكومي قوله إن أناند ستصبح وزيرة للخزانة، ويتضمن هذا الدور الإشراف على الإنفاق الحكومي والخدمة العامة وتشغله حاليا منى فورتييه، التي ستصبح خارج مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة على التغيير الوزاري إن سبعة وزراء سيغادرون الحكومة، من بينهم بالإضافة إلى فورتييه، وزير العدل ديفيد لاميتي، ووزير السلامة العامة ماركو مينديسينو.