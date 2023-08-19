وفاة 71 شخصًا بسبب الأمطار والانهيارات الأرضية بالهند

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مناطق شمال الهند شهدت انهيارات أرضية كبيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

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مصرع 71 شخصًا بأنحاء مقاطعة

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الأمطار الغزيرة تسببت في مصرع 71 شخصًا بأنحاء مقاطعة هيماشال براديش الواقعة في جبال الهيمالايا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ شمال الهند، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية.

جرف السيارات وهدم المباني

وتسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف السيارات وهدم المباني، كما تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في دمار واسع النطاق، خلال موسم الرياح الموسمية بالهند، وأكد الخبراء أن أزمة المناخ تزيد من تواترها وشدتها.

يذكر أن الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرار جسيمة، وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، على مدن هيماشال براديش وأوتارانتشال. وفق لتقرير بموقع للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وقال التقرير إنه وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية. تم إغلاق أكثر من 800 طريق بما في ذلك الطرق السريعة الوطنية في عدد من الولايات مما أثر بشكل كبير على أكثر من 2000 طريق للحافلات وأنه ستظل جميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء هيماشال مغلقة اليوم 16 أغسطس.

ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن 60 حالة وفاة في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت المناطق الأكثر تضررًا هي ماندي وسولان وشيملا و تمثل مدينة ريشيكيش المنطقة الأكثر تضرراً وذكر التقرير أن هناك 20 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين في جميع أنحاء هيماشال براديش.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى ذلك، تضرر ما لا يقل عن 139 منزلاً بشكل كامل وتضرر 639 منزلاً جزئيًا منذ 12 أغسطس في هيماشال بينما تم الإبلاغ عن 11 منزلًا متضررًا بالكامل و 49 منزلًا متضررًا جزئيًا في أوتاراخاند منذ 12 أغسطس.