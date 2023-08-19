أسيوط: إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية في قرى مركز القوصية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأوضح أنه تم إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية في قرى مركز القوصية وأبنوب، ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي وتوفير الأمن الغذائي لمصر.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها فورًا وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أنه يجري تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء، مع متابعة مستمرة من مسئولي ملف الإزالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح أنه ستتم مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات بكل حزم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة للمنتفعين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت بحملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 5 تعديات في قرية مير، بما في ذلك إزالة حالتي تعدٍ في حوض توفيق ببني إدريس وإزالة حالتين في حوض الجناين وحالة تعدي في حوض مهران بالتعاون مع رؤساء القرى ومسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 2 تعديًا على أراضٍ زراعية في الجيارة والخبازين بقرية بني محمديات، وتم مصادرة الخلاطة والمعدات المستخدمة في البناء وتحرير المحاضر للمخالفين.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.