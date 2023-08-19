محافظ أسيوط: يؤكد علي سرعة إنهاء أعمال مشروع مجمع الصناعات الحرفية

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالتأكيد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوياتها وفقًا للإمكانات المتاحة. وذلك بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنهاء المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة تلك التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وطالب المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية في قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم. والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه، ويقام ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة. كما أشار إلى أهمية التوسع في إنشاء مجمعات صناعية حرفية في المراكز، لتسهيل عرض وتسويق منتجات المواطنين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية المتميزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المحافظ بداليا تادرس، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ومنار غالي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة. وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، التابعة لمجلس الوزراء.

حيث يتم إنشاء مشروع مجمع الصناعات الحرفية في قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، على مساحة 600 متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، تشمل البناء والمعدات والتشغيل. وسيضم المجمع أقسامًا لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز، لتطوير هذه الحرف وتعزيزها.

وأوضح محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات الحرفية سوف يساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فضلاً عن تسويق الحرف التراثية التي تتميز بها قرى مركز ساحل سليم من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي ايماناً بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.

مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للاعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

وأكد على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمة لائقة للمواطنين في كافة القطاعات من بينها المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الاكثر احتياجاً ومساندتهم من أجل حياة كريمة بكافة الطرق الممكنة والمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.