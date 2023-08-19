انطلاق فعاليات المشروع القومي اللقاءات الرياضية للفتيات بأسيوط

تواصلت إدارة الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، تنفيذ فعاليات المشروع القومي "لقاءات رياضية للفتيات" في رياضة خماسي كرة القدم، تحت شعار “١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم”، وقد تم تنفيذ التدريبات الرياضية للفتيات في مركز شباب ساحل سليم في أسيوط، حيث شاركت ٣٠ فتاة من أعضاء المركز.

يلعب تنفيذ هذا المشروع دورًا هامًا في الجانب المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة والاهتمام برياضة المرأة بشكل خاص.

يأتي ذلك بموجب التوجيهات السياسية التي تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يساهم البرنامج في اكتشاف المواهب الكروية بين أوساط الفتيات، والعمل على تطوير مهاراتهن وصقلها لتصبح نواة للأندية والمنتخبات الوطنية.

حيث يتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يشرف عليه فريق فني مؤلف من مدربين ومعلمين معتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تستمر فعاليات المشروع يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة ٣ حتى ٥ مساءً، في مراكز التدريب التالية: نادي الشبان المسلمين، ومركز شباب درنكه، ومركز شباب ساحل سليم.

تنفذ البرنامج بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتوجيهات وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط الدكتور علاء جاد، وبمتابعة وكيل المديرية للرياضة أحمد السويفي.

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم

رياضة اسيوط: تنظم فعاليات مشروع "1000بنت 1000 حلم" لرياضة خماسي كرة القدم