جلسة تشاور مجتمعي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لـ 3 مراكز بأسيوط

نظمت محافظة أسيوط جلسة تشاور مجتمعي بين شركة طاقة للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بالتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم، ومنفلوط وأبوتيج بمحافظة أسيوط. يأتي ذلك في إطار التزام الشركات بتطبيق مبدأ التنمية المستدامة.

بدأت فعاليات الجلسة بالترحيب بالحضور وإلقاء نبذة تعريفية عن شركة طاقة للغاز. تلا ذلك شرح لأنظمة السلامة في شركة أسيوط لتكرير البترول، وشرح مراحل تنفيذ المشروع والبيئة والصحة المهنية لشركة طاقة للغاز. ثم قام مديري عموم مساعدين إدارة البيئة بشركة بتروسف والاستشاريين المعتمدين بجهاز شئون البيئة بتقديم عرض تقديمي لشرح الأثار البيئية والاجتماعية للمشروع. تم التأكيد على أن أعمال المشروع تم استنادًا إلى المعايير المتبعة، مع مراعاة الاعتبارات الهندسية والبيئية والمجتمعية، وتطبيق القوانين البيئية المعمول بها.

في ختام الجلسة، قام مسئولي شركة بتروسيف وشركة طاقة للغاز بالرد على جميع الاستفسارات والمناقشات التي طُرحت من قِبَل الحضور. يُعتبر المشروع أحد المكونات الهامة للاستراتيجية القومية لقطاع البترول، حيث يهدف إلى تزويد المواطنين بالغاز الطبيعي في منازلهم.

حضر الجلسة عدد من الشخصيات المهمة من بينهم مجدي سليم نائب مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، واللواء مجدي أحمد مدير مشروع حياة كريمة بأسيوط. وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن شركة بتروسيف وشركة ايجاس، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز شؤون البيئة، ورؤساء المجالس المحلية، وقادة المجتمع المدني، والأهلية بمحافظة أسيوط.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص الشركات على ضمان تنفيذ المشروعات البترولية بشكل صحيح وفقًا للمعايير البيئية واحترام التوازن بين البيئة والتنمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في محافظة أسيوط.