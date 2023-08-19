نظّم مركز شباب طعمه التابع لإدارة شباب البدارى معسكر خدمة عامة للشباب ضمن خطته الاجتماعية لشهر أغسطس، وشارك في المعسكر 15 عضوًا من فريق الكشافة بالمركز.

يهدف المعسكر إلى رفع مستوى النظافة والجمال في المركز، حيث تمت أعمال تنظيف ودهانات ورسومات على الحائط وأعمدة الإنارة المجاورة للمركز.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للدور المهم الذي تقوم به مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية في تلبية مختلف احتياجات المجتمع تنفذ جميع الأنشطة في المركز برعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور علاء جاد - وكيل الوزارة للشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.

مركز شباب طعمة بالبدارى ينظم معسكر خدمة عامة للشباب

مركز شباب طعمة بالبدارى ينظم معسكر خدمة عامة للشباب

مركز شباب طعمة بالبدارى ينظم معسكر خدمة عامة للشباب