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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تايوان: 42 طائرة و8 سفن صينية تجري تدريبات حول الجزيرة

8 سفن صينية
8 سفن صينية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن وزارة الدفاع في تايوان ذكرت أنها رصدت بدءًا من صباح اليوم السبت، 42 طائرة و8 سفن صينية تشارك في تدريبات حول الجزيرة.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 26 طائرة صينية إجمالًا عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الذي كان سابقًا بمثابة حاجز غير رسمي، أو عبرت من فوق خطها “الممدد”.

التدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة

ونددت وزارة الدفاع التايوانية بقوة، بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

 تحقيق السلام والاستقرار بمضيق تايوان

وذكرت الوزارة في بيانها، أن إطلاق التدريبات العسكرية في هذا الوقت لا يسهم في تحقيق السلام والاستقرار بمضيق تايوان فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضًا على عقلية الصين العسكرية.

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