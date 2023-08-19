قطع الطريق وإطلاق الرصاص بسبب مشاجرة في الغنايم

اندلعت مشاجرة عنيفة بين أبناء العمومة في قرية العامري بمنطقة الغنايم بحري بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال شرارة الانتقام ووقوع حادثة قتل وإصابة. تعود أسباب المشاجرة إلى خلافات عائلية داخل عائلة "العواشير".

قام أربعة أشخاص بتربص اثنين من أبناء عمومتهم وقطعوا الطريق أمامهم في كوبري قرية العامري، ثم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم. تأتي هذه الهجمات ردًا على تعدي المجني عليهما على والد أحد المتهمين. فقد قرروا الانتقام من المجني عليهما، وتحقيق مقصدهم من خلال قتل أحدهم وإصابة شقيقه.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة بدأت بخلافات عائلية بسيطة بين أبناء العمومة في عائلة "العواشير". لقد نجحت أهل الخير في التهدئة بينهم في البداية، ولكن هذا لم يمنع الغضب من تفجره داخل أحد الأفراد، مما دفعه إلى البحث عن انتقامه الشخصي.

قاد المتهم الثالث، "علي . ش . ع"، التخطيط لتنفيذ هذه الجريمة والاتفاق مع أبناء عمه المتورطين في الحادثة، "كامل . ج . ع" وشقيقه "كمال" و"إبراهيم . هـ . إ". كانوا يتربصون بمرور المجني عليهما بالقرب من كوبري قرية العامري.

بعد وضع المخطط وإعداد الأسلحة، قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليهما وشقيقه أثناء مرورهما بالسيارة فوق الكوبري. استخدموا دراجة نارية لعرقلة سيرهما ثم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهما. نتج عن هذا الهجوم مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه بجروح في ساقيه.

قام المهاجمون بالتعدي أيضًا بعد ذلك على الشخص المصاب بواسطة العصي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

يجري حاليًا التحقيقات والبحث الجاري للقبض على المتورطين في هذه الحادثة المأساوية. تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لإجراء التشريح والعلاج اللازم. ويُعتقد أنه إذا تم اعتقال المشتبه بهم، فسوف يُحالون للمحاكمة.