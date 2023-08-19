وفاة طفلة صعفاً في مصيف بلطيم

لفظت طفلة تبلغ من العُمر 11 سنة أنفاسها الأخيرة بحمامٍ في مصيف بلطيم صعقاً بالكهرباء أثناء تواجدها بشاطئ الزهراء بمدينة مصيف بلطيم.

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وعلى الفور جرى نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج وأثناء إسعافها داخل الاستقبال توفيت متأثرة بإصابتها.

طفلة تفقد حياتها في حمام في بلطيم

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مصيف بلطيم، بتعرض الطالبة "رودينا.م"، 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بمركز الحامول، لصعق كهربائي، وذلك أثناء استحمامها في أحد الحمامات العمومية المؤجرة بمصيف مدينة بلطيم، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي تفيد بوفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.

تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض علي جهات التحقيق، ومن المتوقع أن تعاين جهات التحقيق جثمان الطفلة، ومعاينة الحمام العمومي المؤجر، وتصدر القرار المناسب خلال الساعات القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.