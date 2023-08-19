الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح عمل من موقع الوزارة

استخراج تصريح عمل... يبحث الكثير من المواطنين، وخاصة العاملين بالخارج، عن طريقة استخراج تصريح العمل، بهدف العمل خارج البلاد .

وحرصت وزارة الداخلية على توفير خدمة إصدار تصريح العمل لعدد من الدول من خلال موقعها على الانترنت دون الحاجة للتوجه للإدارة العامة لتصاريح العمل.

إصدار تصاريح العمل

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل "أول مرة" إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg)

ونوهت الوزارة أن الخدمة تقتصر المرحلة الأولى منها على دول (الإمارات – الكويت – قطر – ماليزيا – إندونيسيا – المالديف – بولندا – اليونان- المجر – أسبانيا – السويد – سويسرا).

خطوات استخراج تصريح عمل لأول مرة عبر الانترنت

ولاستخراج تصريح عمل أون لاين من المنزل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، لابد من اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط. WWW.MOI.GOV.EG

- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- ويظهر كافة الخدمات التي تتعلق بـ «تصاريح العمل»، حيث يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

- وللاستفادة من الخدمات يجب أن يكون لديك حساب على الموقع، ويمكن إنشاءه بسهولة عن طريق اختيار «إنشاء حساب جديد»، ثم في الخطوة التالية إدخال كافة البيانات الشخصية الصحيحة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأيضاً الوظيفة والمحافظة التابع لها.

- وعند اختيار الخدمة المطلوبة، يتم إدخال كافة البيانات بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح عمل أون لاين:

1 - صورة من البطاقة الشخصية.

2 - صورة من جواز السفر.

3 - صورة من تصريح العمل القديم.

4 - صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

5 - صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفاَ حكومياً