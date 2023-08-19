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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تراجع جديد.. آخر تحديث لأسعار الذهب بمحال الصاغة في الأقصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية


 

تشهد أسواق الصاغة في الأقصر، خلال فترة الإجازة الصيفية، تردد الكثيرين، خاصة المقبلين على الزواج، وفي ضوء ذلك لأسعار الذهب النصيب الأكبر في عملية البحث على محرك البحث جوجل؛ للتعرف على أسعار الذهب بشكل يومي.

وتقدم بوابة الوفد اخر تحديث لأسعار الذهب بأسواق الصاغة اليوم السبت، والذي سجلت فيه الأعيرة المختلفة تراجعا في الأسعار.

عيار 24 سجل اليوم السبت 2560 جنيها بيع، و 2583 جنيها للشراء

أماعيار 21 سجل سعره اليوم 2240جنيها بيع، والشراء 2260

و عيار 18بـ 1920 جنيها بيع ، بينما بلغ سعر الشراء 1937جنيه

وسجل سعر عيار 14 ب 1507 جنيها للبيع ، أما الشراء فبلغ سعره  1493 جنيه.

والجنيه الذهب، سجل سعره 17888 جنيها  بيع، وسجل للشراء 18080جنيها.

 

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